TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Dünya

Avrupa'da çalışan yoksulların sayısı artıyor

Birçok Avrupa ülkesinde "çalışan yoksul" olarak tanımlanan bir grup var ve bu grup giderek büyüyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:56 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:56

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