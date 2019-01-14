TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Dünya

Polonya'da belediye başkanı bıçaklı saldırıya uğradı

Polonya'nın Gdansk şehrinin Belediye Başkanı, ulusal bir yardım etkinliği sırasında sahne konuşma yaparken, bıçaklı saldırıda uğradı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:55 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:55

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