TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Dünya

Türkiye'nin desteği ile Cerablus'ta diyaliz merkezi açıldı

Terörden temizlenen Cerablus'ta hayat normale dönüyor. Halkın eğitimden sağlığa her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Bölgede son olarak Türkiye'nin desteğiyle diyaliz merkezi açıldı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:46 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:46

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