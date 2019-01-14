TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Dünya

İsrail güçleri, Filistinlilerin Kubbetu’s Sahra'ya girişlerini engelledi

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın içindeki Kubbetu’s Sahra'nın etrafını kuşatarak Müslümanların öğle namazı için mescide girişine izin vermedi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:55 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:55

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