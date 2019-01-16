TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Dünya

16 yılın ardından hapisten çıkan Filistinli, annesinin son anlarına yetişebildi

2003 yılında İsrail tarafından hapse atılan oğlunu 16 yıl bekleyen Filistinli anne, oğlu serbest bırakıldığı gün vefat etti.

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:46 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:46

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