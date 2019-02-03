TRT Haber

3
Şubat 2019
Pazar
Türkiye

"Umut Ettikçe Özgürsün" sloganıyla tefecilik yapan çete çökertildi

Suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli operasyon Antalya ve Kayseri'de de eş zamanlı olarak yürütüldü. Toplam 11 kişi gözaltına alındı.

03 Şubat 2019 Pazar 14:17 - Son Güncelleme 03 Şubat 2019 Pazar 14:18

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