TRT Haber

3
Şubat 2019
Pazar
Türkiye

Kar yağışı altındaki güreşler büyük ilgi çekti

Artvin Şavşat'ta bu yıl 24.'sü düzenlenen Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri'nde, sporcuların soğuk hava ve kar yağışı altında yaptığı müsabakalar büyük ilgi gördü.

02 Şubat 2019 Cumartesi 23:44 - Son Güncelleme 02 Şubat 2019 Cumartesi 23:44

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