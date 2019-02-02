TRT Haber

2
Şubat 2019
Cumartesi
Türkiye

Çiftçiler hem çifte telli oynadılar hem çalıştılar

Şeftali bahçesine kurduğu müzik tesisatı ile bir ilke imza atan Ragıp Ablay, ağaçları budayan çiftçi arkadaşlarına unutulmaz anlar yaşattı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:50 - Son Güncelleme 02 Şubat 2019 Cumartesi 13:50

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