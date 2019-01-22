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Ücreti ödenmeyen işçi otele kepçeyle girdi
İngiltere'de bir otelin inşaatında çalışan işçi, maaşının ödenmediği için mini kepçeyle yeni tamamlanmış otele girerek, tahrip etti.
22 Ocak 2019 Salı 13:42 -
Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 13:42
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