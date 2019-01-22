TRT Haber

22
Ocak 2019
Salı
Dünya

Ücreti ödenmeyen işçi otele kepçeyle girdi

İngiltere'de bir otelin inşaatında çalışan işçi, maaşının ödenmediği için mini kepçeyle yeni tamamlanmış otele girerek, tahrip etti.

22 Ocak 2019 Salı 13:42 - Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 13:42

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