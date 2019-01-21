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ABD'de 15 katlı binanın kontrollü yıkımı kamerada
ABD'nin Florida eyaletinde 15 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkımın ardından etrafı yoğun bir toz bulutu kapladı.
21 Ocak 2019 Pazartesi 16:28 -
Son Güncelleme 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:28
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