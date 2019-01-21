TRT Haber

21
Ocak 2019
Pazartesi
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Kastel Cindo sahiplerine teslim edildi

Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'dan ve tuzaklanan patlayıcılardan temizlenen Kastel Cindo köyüne sivillerin dönüşü hızlandı. Köylüler harabeye dönen evlerini onarmaya çalışıyor.

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:16 - Son Güncelleme 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:16

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