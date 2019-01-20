TRT Haber

20
Ocak 2019
Pazar
Dünya

Azerbaycan şehitlerini anıyor

Azerbaycanlılar, 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Bakü ve diğer illerde kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanlarını anıyor.

20 Ocak 2019 Pazar 14:14 - Son Güncelleme 20 Ocak 2019 Pazar 14:14

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