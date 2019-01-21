TRT Haber

21
Ocak 2019
Pazartesi
Dünya

Kutlamalar için iniş yapan helikopter, gösteri alanına düştü

Mali’de, 20 Ocak’ta kutlanan Mali Ordu Günü kutlamalarının hazırlığı sırasında bir helikopter düştü.

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:32 - Son Güncelleme 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:32

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