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Yaşam

Türkiye'nin ormanlarına sonbahar uğradı

Doğu ile batının buluştuğu bu coğrafyada artık sonbahar vakti. Sarı, kahverengi ve yeşilin buluştuğu tabiat, birbirinden güzel görüntüler oluşturuyor.

09 Kasım 2019 Cumartesi 16:47 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 16:50

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