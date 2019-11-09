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Öğrencilerden 10 Kasım koreografisi
Kütahya'daki lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.
09 Kasım 2019 Cumartesi 15:05 -
Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 15:05
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