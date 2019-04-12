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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Yaşam

Türkiye'nin ilk su altı müzesi Side'de

Antalya'nın gözde beldelerinden Side, 110 heykelin bulunduğu bir su altı müzesine de ev sahipliği yapıyor.

12 Nisan 2019 Cuma 21:42 - Son Güncelleme 12 Nisan 2019 Cuma 21:44

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