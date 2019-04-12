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Çok Bulutlu
Yaşam

Her yere kafasında topla giden futbol aşığı

67 yaşındaki Zeki Zevker, Adana'da birçok takımda forma giydi. Yaşı ilerlemesine rağmen çok sevdiği futboldan kopamıyor.

12 Nisan 2019 Cuma 15:43 - Son Güncelleme 12 Nisan 2019 Cuma 15:43

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