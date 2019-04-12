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Yunus polisi ağlayan çocuğu şekerle güldürdü
Denizli'de görevli bir polis, devriye görevini yaptığı sırada işitme engelli ailenin ağlayan çocuğunun yüzünü şeker hediye ederek sevindirdi.
12 Nisan 2019 Cuma 10:55 -
Son Güncelleme 12 Nisan 2019 Cuma 10:55
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