TRT Haber

9
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Türkiye'nin hava ve deniz suyu kalitesi Ankara'daki merkezden izleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara'daki izleme merkezinden, çevre kalitesini sürekli olarak takip ediyor. Derlenen veriler, bakanlığın internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 21:12 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 21:12

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