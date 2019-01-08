TRT Haber

8
Ocak 2019
Salı
Türkiye

Güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten Mevlana Camii

Bursa'da bulunan Mevlana Camii ve camiye bağlı Kur'an kursunun yüksek elektrik faturasını karşılaması için caminin çatısına güneş panelleri kuruldu.

08 Ocak 2019 Salı 13:31 - Son Güncelleme 08 Ocak 2019 Salı 13:31

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