TRT Haber

8
Ocak 2019
Salı
Türkiye

Karda drifte 15 bin TL ceza

Elazığ’da gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilip drift yapan 3 sürücüye 15 bin 30 TL para cezası kesildi.

08 Ocak 2019 Salı 10:06 - Son Güncelleme 08 Ocak 2019 Salı 10:24

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