TRT Haber

7
Ocak 2019
Pazartesi
Türkiye

Türk ve Yunan polislerinden Pire Limanı'nda narkotik operasyon

Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir konteynerde çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:09 - Son Güncelleme 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:09

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER