TRT Haber

9
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Vatandaşlar mahsur kaldı, ekipler kurtarmak için zamanla yarıştı

Kar ve tipi birçok yerde yolların kapanmasına neden oldu. Doğu'da birçok noktada vatandaşlar mahsur kaldı. Sağlık ekipleri, bazı köylere ise kapalı yolları aşarak ulaştı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:20 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:21

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