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Türkiye

Türkiye'nin gururu ATAK'ın burun topu da yerli olacak

Türkiye'nin yerli üretim taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK'ın gelişiminde önemli bir adım daha atıldı. ATAK'ın 20 milimetrelik burun topu artık milli imkanlarla üretilecek.

10 Nisan 2019 Çarşamba 21:19 - Son Güncelleme 10 Nisan 2019 Çarşamba 21:19

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