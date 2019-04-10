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Bakan Selçuk: Mavi Balina ve Momo oyun değil siber saldırı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mavi Balina ve Momo gibi oyunlarla ilgili, "Bunlar bir oyun değil, uluslararası bazı kişi ve kuruluşların siber saldırısı" dedi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 17:50 - Son Güncelleme 10 Nisan 2019 Çarşamba 17:50

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