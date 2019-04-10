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Akıllı seralar hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürecek

Ekonomide yapısal dönüşüm adımlarının içindeki seracılık alanında ilk somut adım, İzmir'in 2 ilçesinde atılıyor. Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgeleri kurulacak.

10 Nisan 2019 Çarşamba 20:44 - Son Güncelleme 10 Nisan 2019 Çarşamba 20:44

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