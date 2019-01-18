TRT Haber

18
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Türkiye'deki yardım kuruluşları Cerablus'ta protez merkezi açtı

Türkiye'deki yardım kuruluşlarının Cerablus'ta açtığı protez merkezinde, iç savaş sırasında sakat kalan hastalara ücretsiz protez kol ve bacak yapılıyor.

18 Ocak 2019 Cuma 15:45 - Son Güncelleme 18 Ocak 2019 Cuma 15:45

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