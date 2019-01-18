TRT Haber

18
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Sokaklar, bir hevesle alınıp terk edilen hayvanlarla dolu: Satın alma, sahiplen

Sahiplerinin sorumluluktan kaçmasının bedelini kendileri ödüyor. Her yıl binlerce hayvan, sokağa yani ölüme terk ediliyor. Dramın izleri TRT Haber'in dosya haberinde.

18 Ocak 2019 Cuma 10:34 - Son Güncelleme 18 Ocak 2019 Cuma 10:38

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