TRT Haber

18
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Pencere parmaklığına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir evin penceresindeki demir parmaklıklara sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

18 Ocak 2019 Cuma 00:06 - Son Güncelleme 18 Ocak 2019 Cuma 01:06

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