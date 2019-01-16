TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Konya'da yollar buz pistine döndü birçok araç kaza yaptı

Konya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:07 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:07

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