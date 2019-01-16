TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Karaya oturan kargo gemisindeki 2 kişi kurtarıldı

Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında fırtına ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturan kargo gemisindeki 2 kişi helikopterle kurtarıldı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:13 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:13

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER