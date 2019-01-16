TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

Rektör öğrencilerle kar topu oynadı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite kampüsünde öğrencilerle kar topu savaşı yaptı.

15 Ocak 2019 Salı 23:42 - Son Güncelleme 15 Ocak 2019 Salı 23:42

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