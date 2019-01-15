TRT Haber

15
Ocak 2019
Salı
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Türkiye

Kar nedeniyle yolda kalanlara Mehmetçik'ten sıcak çorba

Sivas-Erzincan kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalanlara jandarma ekiplerince çorba ikram edildi.

15 Ocak 2019 Salı 19:42 - Son Güncelleme 15 Ocak 2019 Salı 19:42

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