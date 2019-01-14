TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Türkiye

İzmir'de aşırı yağışlardan sonra derin obruklar oluştu

İzmir'de etkili olan kuvvetli yağmurlar su baskınlarına neden oldu. Menderes ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’nde ise derin obruklar oluştu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:57 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:57

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