TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Türkiye

İstanbul'da THY uçağına merdiven aracı çarptı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağına merdiven aracı çarptı. Roma seferi için başka bir uçak tahsis edildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:58 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:58

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