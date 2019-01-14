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14.01.2019 - 12:31
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Trump'ın açıklamalarına tepki
14.01.2019 - 11:25
ABD heyeti Patriot'lar için ikinci kez Türkiye'ye geliyor
14.01.2019 - 10:41
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14.01.2019 - 10:29
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14.01.2019 - 09:43
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Jandarma Komandolar zorlu kış şartlarında görevde
Jandarma Komandolar Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde zorlu kış şartlarında buz tutmuş dereden geçti. Görüntüleri Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medyadan paylaştı.
14 Ocak 2019 Pazartesi 11:30 -
Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:30
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