TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Türkiye

Jandarma Komandolar zorlu kış şartlarında görevde

Jandarma Komandolar Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde zorlu kış şartlarında buz tutmuş dereden geçti. Görüntüleri Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medyadan paylaştı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:30 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:30

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