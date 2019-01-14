TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile down sendromlu sporcunun samimi diyaloğu

AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile down sendromlu milli sporcu Fatma Çağla Demir arasında samimi bir diyalog yaşandı.

13 Ocak 2019 Pazar 23:44 - Son Güncelleme 13 Ocak 2019 Pazar 23:45

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