TRT Haber

13
Ocak 2019
Pazar
Türkiye

Bıçaklama olayı kurguladılar, ihbar hattına gönderdiler

Ordu'da 5 arkadaş cinayet konulu kurgu bir video çekerek, videoyu özel bir televizyona gönderdi. Gerçek, videonun haber olarak yayınlanmasının ardından ortaya çıktı.

13 Ocak 2019 Pazar 13:15 - Son Güncelleme 13 Ocak 2019 Pazar 13:15

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