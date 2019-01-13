TRT Haber

13
Ocak 2019
Pazar
Türkiye

Teröristlerin kullandığı mağara böyle imha edildi

Zorlu kış şartlarında da terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Van'da teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edilerek imha edildi.

13 Ocak 2019 Pazar 13:01 - Son Güncelleme 13 Ocak 2019 Pazar 14:15

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