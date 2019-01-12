TRT Haber

12
Ocak 2019
Cumartesi
Türkiye

Mehmetçik köyde mahsur kalan hastayı hastaneye ulaştırdı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, askeri helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 21:37 - Son Güncelleme 12 Ocak 2019 Cumartesi 21:37

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