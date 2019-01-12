TRT Haber

12
Ocak 2019
Cumartesi
Türkiye

Kars'ta ağaçlar buz tuttu

Hava sıcaklığı sıfırın altında 28 dereceye kadar düşen Kars'ta bazı ağaçlar ile Kars Çayı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:35 - Son Güncelleme 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:36

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