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11.01.2019 - 17:39
Türk heyeti ABD'ye gidiyor
11.01.2019 - 16:44
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan Türkiye açıklaması
11.01.2019 - 16:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 16 yılda değiştiremediğimiz tek şey muhalefetin zihniyeti
11.01.2019 - 16:06
Selçuk Bayraktar, yerli İHA'nın ilk uçuş görüntülerini paylaştı
11.01.2019 - 15:16
Yerel yönetimlere plastik poşet genelgesi
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Selçuk Bayraktar, yerli İHA'nın ilk uçuş görüntülerini paylaştı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin gururu insansız hava aracı Bayraktar'ın ilk uçuşuna ait görüntüleri paylaştı.
11 Ocak 2019 Cuma 17:04 -
Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 17:07
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