TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Selçuk Bayraktar, yerli İHA'nın ilk uçuş görüntülerini paylaştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin gururu insansız hava aracı Bayraktar'ın ilk uçuşuna ait görüntüleri paylaştı.

11 Ocak 2019 Cuma 17:04 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 17:07

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