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11.01.2019 - 01:10
Esnaf ve sanatkarlara verilecek kredi desteği yürürlükte
10.01.2019 - 22:32
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FSM Köprüsü'ndeki trafik kazası araç kamerasında
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen sürücünün kullandığı otomobilin karıştığı trafik kazası, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.
11 Ocak 2019 Cuma 09:32 -
Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 09:32
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