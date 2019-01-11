TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
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Türkiye

FSM Köprüsü'ndeki trafik kazası araç kamerasında

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen sürücünün kullandığı otomobilin karıştığı trafik kazası, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

11 Ocak 2019 Cuma 09:32 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 09:32

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