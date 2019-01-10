TRT Haber

10
Ocak 2019
Perşembe
Reklamı Kapat
Türkiye

Bitlis'te ev ve araçlar kara gömüldü

Bitlis'te yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki tek katlı ev ve araçlar adeta kara gömüldü.

10 Ocak 2019 Perşembe 21:28 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 21:28

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER