TRT Haber

10
Ocak 2019
Perşembe
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Türkiye

El Bab Hastanesi günde 850 Suriyeliye hizmet veriyor

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab kentinde sağlık hizmetleri, Türkiye’nin katkılarıyla son teknoloji cihazlarla donatılan modern hastanede veriliyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 09:38 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 09:38

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