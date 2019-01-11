TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
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Türkiye

Lodos etkisini artırdı, dev dalgalar su baskınlarına sebep oldu

Tekirdağ kıyılarında lodos fırtınasıyla birlikte oluşan dalgalar nedeniyle kıyıya yakın bazı yerleri su bastı.

11 Ocak 2019 Cuma 10:36 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 10:36

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