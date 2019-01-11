TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Sırtında saman taşıyan yaşlı kadına jandarma yardım etti

Çorum'un Kargı ilçesinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, hayvanları için çuvallarla saman taşıyan yaşlı bir kadına yardım eli uzattı.

11 Ocak 2019 Cuma 22:12 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 22:12

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