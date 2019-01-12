TRT Haber

12
Ocak 2019
Cumartesi
Türkiye

TRT çalışanlarının zorlu mesaisi

TRT çalışanları, yayınların kesintisiz devamı için yaz kış demeden çalışıyor. Tunceli Mazgirt'te TRT verici istasyonlarındaki nöbet değişimi zorlu hava şartlarında gerçekleşti.

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:22 - Son Güncelleme 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:22

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