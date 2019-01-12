TRT Haber

12
Ocak 2019
Cumartesi
Türkiye

Sel suları yükselince koyunlarıyla mahsur kaldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde sağanak yağış sebebiyle dereler taştı, binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 22:39 - Son Güncelleme 12 Ocak 2019 Cumartesi 22:39

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