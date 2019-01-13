TRT Haber

13
Ocak 2019
Pazar
Türkiye

Komandoların kayaklı hafif silah eğitimi göz doldurdu

Hakkari'de komandolar kayaklı hafif silah atış eğitimi icra etti. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

13 Ocak 2019 Pazar 14:23 - Son Güncelleme 13 Ocak 2019 Pazar 14:23

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